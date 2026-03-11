Mann überfährt seine Partnerin - Gericht lässt ihn wieder frei

Grimma - Sie flog meterweit durch die Luft und erlitt lebensgefährliche Verletzungen, an denen sie noch immer schwer leidet. Im November wurde eine junge Frau im Landkreis Leipzig von ihrem eifersüchtigen Partner auf offener Straße mit hoher Geschwindigkeit angefahren . Jetzt muss das Opfer vor dem Täter geschützt werden. Denn ein Gericht hat den Tunesier überraschend auf freien Fuß gesetzt.

Wurde jetzt aus der U-Haft entlassen: Iheb B. (30) aus Tunesien. © privat

In der Nacht zum 9. November 2025 änderte sich das Leben von Sandra K. (32) auf dramatische Weise. Mit ihrem Lebensgefährten Iheb B. (30) wollte sie in einer Diskothek bei Grimma ein paar fröhliche Stunden verbringen.

Doch es kam anders: Zeugen berichteten später, dass sich beide heftig stritten. Grund soll die Eifersucht des Nordafrikaners gewesen sein.

Weit nach Mitternacht reichte es Sandra. Sie verließ den Club und wollte allein nach Hause gehen. Wenig später folgte auch Iheb B.: Betrunken (2,2 Promille) setzte er sich ans Steuer seines VW Polo und fuhr los.

Kurz darauf passierte auf der Landstraße zwischen Großbardau und Bernbruch das Unvorstellbare: Mit hoher Geschwindigkeit raste der Wagen auf die am rechten Straßenrand laufende Sandra zu und erfasste sie. Die Frau erlitt schwerste multiple Verletzungen.

Eine Autofahrerin, die Erste Hilfe leisten wollte, ließ Iheb B. nicht an das Opfer heran. Den Ermittlungen zufolge schlug und würgte der Tunesier die Helferin. Erst als weitere Menschen hinzukamen, verzog er sich - und wählte nun selbst den Notruf.

Seither wird gegen den nach der Tat inhaftierten Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zur Ermöglichung einer anderen Straftat mit schwerer Gesundheitsschädigung eines Menschen (§ 315b, Absatz 3) ermittelt.