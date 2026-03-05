Bürgermeister vor Gericht: Apotheker bekommt sein Wasser zurück

Radeburg - Über 30.000 Euro Mietschulden fordert Hausbesitzer Falk Hentschel (40) weiterhin von seinem Mieter, dem Radeburger "Löwen"-Apotheker Jens Rudolph (60). Auch eine Räumungsklage steht im Raum. Während diese Fragen weiterhin ungeklärt sind, fiel am Mittwoch am Oberlandesgericht ein Urteil zugunsten des Pharmazeuten.

Hausbesitzer Falk Hentschel (40, l.) mit seinem Anwalt Ulrich Leo (67) vor Prozessbeginn. © Steffen Füssel

Vor Sachsens höchstem Gericht ging es allerdings weder um die ausstehenden Mietzahlungen noch um die Räumung. Der zuständige Richter stellte zu Beginn klar, dass der grundlegende Mieterstreit hier nicht abschließend geklärt werde: "Wir wollen aber beleuchten, welcher Schaden durch die fehlende Miete entsteht und welcher durch das fehlende Wasser."

Seit dem 9. Januar ist die "Löwen"-Apotheke von Rudolph am Radeburger Marktplatz ohne fließendes Wasser. Das Team versorgt sich täglich mit rund 100 Litern aus Kanistern.

Der neue Eigentümer Hentschel, gleichzeitig Bürgermeister der Gemeinde Ebersbach (Kreis Meißen), sah nach eigenen Angaben keine andere Möglichkeit, sein Recht durchzusetzen, als den Wasserhahn abzudrehen.

Während die Verfahren am Landgericht zu Mietschulden und Räumung noch anhängig sind, zog der Apotheker vor das Oberlandesgericht und klagte auf Wiederherstellung der Wasserversorgung.