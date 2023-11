Deutschlands jüngster Schleuser verurteilt: Er muss jetzt die Schule beenden

Görlitz - Er dürfte der jüngste Schleuser Deutschlands sein. Kahled A. wurde jetzt am Amtsgericht Görlitz verurteilt, weil er 27 Flüchtlinge nach Deutschland brachte. Fatal: Bei der Tat war der Syrer gerade mal 15 Jahre jung! Nun soll er per richterlichem Beschluss die Schule beenden.

Dieses Bild bot sich den Beamten beim Blick auf die Ladefläche. Den Transporter fuhr Kahled A., damals 15 Jahre alt. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Im September stoppten Bundespolizisten spät abends einen Transporter mit schwedischen Kennzeichen in Ostsachsen. Der hatte zuvor die Brücke zwischen Priebus in Polen und Krauschwitz in Sachsen überquert.

Im Laderaum waren 23 Syrer und vier Jemeniten eingepfercht. So weit, so traurig. Für die Beamten bis dahin ein typischer Schleuser-Vorfall.

Aber: "Für entsprechend große Verwunderung sorgte bei den Einsatzkräften die anschließende Festnahme des Transporter-Fahrers. Bei diesem handelt es sich tatsächlich um einen Minderjährigen aus Syrien", teilte die Behörde seinerzeit mit.

Und nicht nur das jugendliche Alter des Fahrers war bemerkenswert.

Nach Kahled wurde bereits seit Tagen intensiv gesucht.