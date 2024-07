Weil sie den Tisch nicht abräumen wollte: Sachse verprügelt Tochter mit Besenstiel

Döbeln - Am Amtsgericht Döbeln (Mittelsachsen) wurde am heutigen Dienstag ein schlimmer Fall verhandelt: Rene Z. (43) verprügelte seine Tochter (10) in der gemeinsamen Wohnung. Das Tatwerkzeug: ein Besenstiel! Nach der Tat legte der Vater in seinem Verhalten jedoch eine 180-Grad-Wende ein.