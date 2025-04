Er drehte mit Nachbarsjungen Kinderpornos: Täter kommt wohl nie wieder frei

Robby P. (31) muss zehn Jahre und vier Monate ins Gefängnis - plus anschließende Sicherungsverwahrung. © Sven Gleisberg

Brummi-Fahrer Robby kannte die Eltern seines Opfers gut, sie waren unmittelbare Nachbarn. Der gebürtige Zwickauer missbrauchte den Minderjährigen von Juni 2020 bis Juni 2024.

Die Taten geschahen in der Crimmitschauer Wohnung des Angeklagten sowie in dessen Auto. Für diese Taten sowie eine unter Einbeziehung einer früheren Verurteilung wurde Robby P. am Mittwoch von der Jugendkammer des Landgerichts zu zehn Jahren und vier Monaten verurteilt.

Überdies verhängte das Landgericht die Sicherungsverwahrung über den Triebtäter. "Man kann sagen, ein Verurteilter bleibt so lange in Sicherungsverwahrung, wie er weiter als gefährlich für die Allgemeinheit gilt", so Gerichtssprecherin Cornelia Heiner (47). Robby P. könnte also nie wieder in Freiheit kommen.