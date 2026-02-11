Erschütternder Prozess in Sachsen: Mann sollte auf Mädchen aufpassen - Was passierte dann?

Zwickau - Laut Anklage passte er auf die Tochter seiner Bekannten auf - und soll sich auf perverse Weise an dem Kind vergangen haben. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Vergewaltigung steht Daniel B. (37) seit Mittwoch vor dem Zwickauer Landgericht .

Daniel B. (37) kam am Mittwoch in Fußfesseln ins Gericht. © Uwe Meinhold

Das Kind kannte Daniel B. von Bekannten. "Die Geschädigte wurde zu diesem Zeitpunkt mit dem Einverständnis der Mutter von dem Angeklagten betreut", so Staatsanwältin Angelina Kammerloher (35).

Einige Male übernachtete das Mädchen bei dem gelernten Zerspanungsmechaniker. Dabei soll es zu den Übergriffen gekommen sein.

Die Anklagepunkte sind erschütternd: In sechs Fällen soll der Angeklagte im vogtländischen Treuen im Zeitraum von 2022 bis 2025 unter anderem in die damals Acht- bis Elfjährige eingedrungen sein.

Zudem soll er sie mehrere Male geküsst haben. Das Opfer ist heute zwölf Jahre alt - Daniel B. befindet sich in U-Haft.