Gefälschtes Testament: Trio zieht Rentnerpaar über den Tisch

Aue-Bad Schlema - Stefanie T. (34) freundete sich mit einem älteren Ehepaar an. Doch das Vertrauensverhältnis nutzte die Erzgebirgerin aus und überwies Geld von den Senioren auf eigene Konten. Der Betrug gipfelte darin, dass sie sogar deren Testament fälschte. Am Mittwoch musste sie sich mit ihrem Ehemann und der Schwiegermutter vor Gericht verantworten.

Haupttäterin Stefanie T. (34, v.) wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. © Uwe Meinhold

Weil sie im selben Mehrfamilienhaus im Erzgebirge wohnten, pflegten Stefanie und ihr Mann Alexander T. (38) enge Kontakte zu dem mittlerweile verstorbenen Rentnerpaar. Die Freundschaft ging so weit, dass die Senioren Stefanie eine Vorsorgevollmacht ausstellten.

Dadurch erfuhr die Pflegefachkraft auch von den Vermögensverhältnissen ihrer Nachbarn - und wurde gierig.

"Im Zeitraum Mitte 2022 bis Frühjahr 2023 fälschte die Angeklagte 13 Überweisungträger und veranlasste dadurch den Transfer von insgesamt fast 30.000 Euro von den Konten der Senioren auf die Konten der Mitangeklagten, die diese dafür zur Verfügung gestellt hatten", so das Amtsgericht Aue-Bad Schlema.

Das Geld landete bei Ehemann Alexander und seiner Mutter Elke T. (55). Doch damit nicht genug: Bevor die Rentner starben, fälschte Stefanie ein Testament, das sie als Alleinerbin einsetzen sollte. Der Nachlass hatte einen Wert von rund 237.000 Euro.