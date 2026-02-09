Stich ins Herz! Garagen-Streit endet tödlich, Prozess gegen Zwickauer startet

Zwickau - Es war eine grausame Bluttat! Nach einer heftigen Auseinandersetzung im vergangenen Sommer wurde ein Mann in Zwickau in einer Garage derart heftig mit einem Messer attackiert , dass er im Krankenhaus verstarb. Ab Freitag wird dem mutmaßlichen Täter der Prozess gemacht.

Der Tatort in der Erich-Mühsam-Straße wurde Ende Juli 2025 von Beamten abgesperrt. © privat

Es müssen schlimme Szenen am Morgen des 27. Juli gewesen sein: Laut Polizei wurden die Beamten per Notruf informiert, dass Petro H. († 36) blutend vor einer Grundstückseinfahrt in der Erich-Mühsam-Straße liegt.

Laut Zwickauer Landgericht wurde dem Mann ein Messer in Richtung Herz gerammt.

Bei dem Täter soll es sich um Alexander M. (67) handeln. Der Streit zwischen ihm und dem Opfer soll sich in der Garage des Älteren abgespielt haben.

"Der Geschädigte floh schwer verletzt, brach aber noch in Tatortnähe zusammen", so das Landgericht. Die Verletzungen waren so massiv, dass dem Mann nicht mehr geholfen werden konnte.

Fest steht bisher, dass sich Opfer und der mutmaßliche Täter gekannt haben. Alexander M. ist bisher nicht vorbestraft, sitzt seit dem Vorfall allerdings in U-Haft. Am Freitag muss sich der Zwickauer wegen Totschlags vor dem Landgericht verantworten. Dann könnte auch der Grund für die Auseinandersetzung ans Licht kommen.