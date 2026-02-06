Fast zwei Promille am Steuer: Forststudent rast in Gegenverkehr, Rentner stirbt

Dippoldiswalde/Tharandt - Am 23. September 2024, 8.25 Uhr, hörte das Herz des Rentners Gerd R. (73) im Krankenhaus Kreischa auf, zu schlagen. Die Folge eines schweren Unfalls drei Monate davor. Das Amtsgericht Dippoldiswalde verurteilte am Donnerstag den Studenten Felix G. (25), der ihm mit fast zwei Promille bei Tharandt frontal ins Auto gekracht war.

Student Felix G. (25) musste sich am Donnerstag für die Todesfahrt verantworten. © Steve Schuster

Unter Forststudenten gibt es da eine Tradition. "Die geht aus einer historischen Flussreinigung der Weißeritz hervor", berichtete Felix im Prozess. Man trifft sich dort sogar im Fluss und betrinkt sich.

So auch am 22. Juni 2024: "Wir starteten 10 Uhr mit gemeinsamem Frühstück. Wo auch das erste Bier getrunken wurde." Darauf folgten mehrere, bis Felix gegen 17.30 Uhr zu einem Bekannten wollte, um die nassen Klamotten zu wechseln.

"Ich habe 16.30 Uhr aufgehört zu trinken", behauptete er. "Mir war nicht bewusst, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch betrunken war, ich war klar im Kopf."

Aber ab da fehlt die Erinnerung, setzt erst wieder ein, als er auf der Staatsstraße 194 neben seinem demolierten Audi A3 stand, daneben ein Renault Clio auf dem Dach lag.