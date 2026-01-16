Angeblich ging's um Blumenerde: Streit unter Bekannten endet beinahe tödlich

Görlitz - Die dramatischen Szenen vom Sommer 2025 in Bad Muskau haben nun ein Nachspiel am Landgericht Görlitz . Edmund R. (43) sitzt wegen versuchten Totschlags auf der Anklagebank. Der Pole hatte mit einer abgebrochenen Flasche einen 28-jährigen Einheimischen lebensgefährlich verletzt .

Polizisten suchten am Tatort im Sommer nach Spuren der Attacke. © xcitepress/Pascal Gottschling

Edmund war an dem Tag mit dem späteren Opfer und anderen Bekannten im Café. Der Muskauer ging abends zur Haltestelle Berliner Straße, traf dort erneut auf den Polen.

"Er kam wie aus dem Nichts und ist wie besessen auf mich losgegangen", schilderte der Mann und war sicher: "Er wollte mich töten."

Ein Freund ging zwar dazwischen, bezog aber ebenfalls Prügel. Der Rettungshubschrauber brachte das am Hals schwer verletzte Opfer in die Klinik. Eine Not-OP rettete ihm das Leben.

Noch immer leidet der Mann unter Panikattacken und Bewegungseinschränkungen. "Du hast mein Leben kaputt gemacht", sagte er im Gericht zum Angeklagten.