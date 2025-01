Feurige Rache! Mann zündet Wohnung seines Kunden an

Döbeln - Philipp B. (24) sollte für einen Klienten (29) dessen vier Wände in Frankenberg ( Landkreis Mittelsachsen ) verschönern. Weil der Auftraggeber unzufrieden war, rastete der Möchtegern-Handwerker aus - und zündete die Wohnung an! Dafür musste er sich am heutigen Montag vor dem Döbelner Amtsgericht verantworten.

Brandstifter Philipp B. (24, r.) wurde am heutigen Montag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. © Robert Preuße

Philipp B. hatte keine Ausbildung absolviert, lernte den Kunden auf eBay kennen. Im Juni 2023 wurde B. für eine Woche angeheuert, um unter anderem Fliesenarbeiten auszuführen.

Da B. zunächst Baumaterialien beschaffen musste und kein Auto besitzt, sagte der Auftraggeber nach zwei Tagen wieder ab. Von den vorgestreckten 800 Euro sollte B. 300 Euro wieder abtreten.

Aus Wut darüber legte der Bürgergeld-Empfänger am Abend des 14. Juni 2023 in der leeren Wohnung an drei Stellen Feuer, indem er unter anderem ein Stoffkissen in einen Holzschrank steckte und anzündete.

Glück im Unglück: Aufgrund Sauerstoffmangels kam es nicht zu einem Brand. Der Sachschaden beläuft sich dennoch auf 13.000 Euro.