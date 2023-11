Glauchauer OB schlägt Schüler: So urteilt nun das Gericht

Hohenstein-Ernstthal - Für Glauchaus OB Marcus Steinhart (47, CDU) wurde es ernst: Weil er den Mitschüler seines Sohnes ohrfeigte und bedrohte, verhandelte das Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ) am heutigen Mittwoch den Fall. Am Ende war das Urteil eindeutig.

Marcus Steinhart (links, CDU) gilt weiterhin als nicht vorbestraft. © Ralph Kunz

Steinharts damals 14-jähriger Sohn Jonas (Name geändert) soll nach Aussage seines Vaters seit Beginn des Jahres 2022 von Mitschülern "systematisch misshandelt" worden sein: Er soll mit den Worten "Wichser" und "Hurensohn" beleidigt worden sein, verbale Entgleisungen mit sexuellem Inhalt seien keine Seltenheit gewesen. Zudem sei er nach Angaben des Stadtoberhauptes mit Tomaten beworfen worden.



Die Demütigungen gingen wohl noch weiter: So soll Jonas gezwungen worden sein, Dreck vom Boden des Schulhofes zu essen! Der mutmaßliche Mobbing-Anstifter war der ein Jahr jüngere Sascha (Name geändert).

Die Lage schien sich im Laufe der Sommerferien zu entspannen. Doch als Steinharts Sohn am ersten Tag des neuen Schuljahres wieder tränenüberströmt nach Hause kam, brannten bei dem dreifachen Vater die Sicherungen durch.

Laut Anklage hatte Steinhart das Kind am Morgen des 30. August 2022 in den Räumen der 8. Klasse der Europäischen Oberschule in Waldenburg aufgesucht, ihn gepackt, ihn im Schulflur gegen den Spind gestoßen und ins Gesicht geschlagen.

Beim anschließenden Gang zum Sekretariat legte Glauchaus Stadtoberhaupt laut Oberstaatsanwalt Jörg Rzehak (62) mit dem Satz nach: "Wenn ich dich nochmal auf der Straße sehe, mache ich dich platt".