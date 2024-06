Vater vergeht sich an Sohn (13) und reicht ihn an Pädophile weiter: So lange muss er jetzt hinter Gitter

Görlitz - Er ging jeden Tag pünktlich zur Arbeit, war im Verein aktiv, ein scheinbar durchschnittlicher Familienvater: David J. (42) führte in einer Gemeinde im Landkreis Görlitz nach außen ein völlig normales Leben. Doch am Dienstag wurde der Lausitzer im Landgericht Görlitz zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er hatte seinen eigenen Sohn (damals 13) missbraucht, das Kind sogar an andere Pädophile "weitergereicht".