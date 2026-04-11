Frau umgerissen, Kollekte geklaut: Am Tag seiner Abschiebung wird der Räuber rückfällig

5.892 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Sagenhafte Rückfallgeschwindigkeit: Um 9.09 Uhr abgeschoben, um 19.15 Uhr raubte Tomasz B. in Görlitz die Kollekte. Jetzt stand er in Görlitz vor Gericht.

Von Steffi Suhr

Görlitz - Die Rückfallgeschwindigkeit war sagenhaft! Um 9.09 Uhr übergab die Polizei den Dauerkriminellen Tomasz B. (41) zur Abschiebung den polnischen Behörden auf der Stadtbrücke in Görlitz. Um 19.15 Uhr desselben Tages raubte der Tischler in der Neißestadt die Kollekte der Stadtmission! Jetzt war Prozess am Landgericht Görlitz.

Missions-Mitarbeiterin Ulrike N. (68) nahm die Entschuldigung des Täters im Gericht an.
Missions-Mitarbeiterin Ulrike N. (68) nahm die Entschuldigung des Täters im Gericht an.  © xcitepress/Thomas Baier

Im August 2025 zahlte Missions-Mitarbeiterin Ulrike N. (68) im SB-Bereich der Sparkasse neben dem Landgericht gerade Geld ein.

Die Mission hatte den 135. Geburtstag mit einem Festgottesdienst im Bahnhof gefeiert. Dabei füllte sich die Kollekte beachtlich. "Davon wollte ich 2200 Euro einzahlen", so Ulrike. "Dann wurde ich plötzlich weggerissen."

Auf Überwachungsvideos ist zu sehen, wie der Hüne Tomasz von hinten an die Frau tritt, sie rüde und abrupt umreißt. Das Opfer knallte mit dem Kopf auf den Steinboden, schrammte nur knapp an einem Mauervorsprung vorbei.

Versuchter Mord mit Döner in Sachsen - Gericht prüft Freispruch
Gerichtsprozesse Sachsen Versuchter Mord mit Döner in Sachsen - Gericht prüft Freispruch

Doch die couragierte Ulrike trat nach dem Täter, der wiederum auf sie einschlug. Mit 1680 Euro rannte er schließlich davon.

Im SB-Center der Sparkasse in Görlitz - unmittelbar neben dem Landgericht - schlug der Täter rabiat zu.
Im SB-Center der Sparkasse in Görlitz - unmittelbar neben dem Landgericht - schlug der Täter rabiat zu.  © xcitepress/Thomas Baier

Tomasz wurde zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt

Tomasz B. (41) hatte auch schon in Hannover in Kassen gegriffen oder an Automaten Opfer überfallen.
Tomasz B. (41) hatte auch schon in Hannover in Kassen gegriffen oder an Automaten Opfer überfallen.  © xcitepress/Thomas Baier

Die Fahnder ermittelten den Täter schnell: Tomasz hatte an dem Tag den Knast per Abschiebung verlassen. "Und er war bereits verurteilt worden, weil er so einen Raub schon mal beging", so eine Kommissarin.

Mit der in Görlitz erbeuteten Kohle fuhr Tomasz nach Berlin, wurde aber bei der Heimreise nach Polen an der Grenze festgenommen.

Nun kassierte er für den "Kollekte-Raub" vier Jahre und sechs Monate Haft.

Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Sachsen: