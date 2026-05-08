Kein Mord-Versuch! Mildes Urteil nach brutaler Messer-Attacke in Zwickau

Zwickau - Einfach nur brutal! Aboubaker B. (22) lieferte sich mit einem jungen Tunesier (25) einen Faustkampf in der Zwickauer Innenstadt. Als sein Kontrahent am Boden lag, zückte der 22-Jährige ein Messer und stach mehrfach auf ihn ein . Die Staatsanwaltschaft klagte den Messerstecher wegen versuchten Mordes an. Nun die Wendung.

Aboubaker B. (22) stach brutal auf einen jungen Mann (25) ein. Nun fiel am Zwickauer Landgericht das Urteil. © Uwe Meinhold

Der Marokkaner traf sich am Nachmittag des 26. Oktober 2025 auf dem Schuhmannplatz in Zwickau mit seinem Kontrahenten. Beide trafen sich für eine Schlägerei.



Als sein Gegner zu Boden ging, zückte Aboubaker ein Messer und stach laut Anklage "mehrfach in die Brust- und Bauchhöhle". "Hierdurch wurde der Geschädigte schwer verletzt", teilt das Landgericht Zwickau mit.

Bei dem Prozess ging es für den Marokkaner um einiges. Der Vorwurf des versuchten Mordes stand im Raum. Doch der Richter entschied anders.

"Nach den Aussagen der vernommenen Zeugen hat der Angeklagte von weiteren Messerstichen freiwillig abgelassen, obwohl ihm dies - bis hin zur Tötung - ohne weiteres möglich gewesen wäre", heißt es in der Urteilsbegründung.

Bedeutet: Weil Aboubaker nicht weiter auf sein Opfer einstach, kommt er nun mit einer deutlich geringeren Strafe davon. Die Staatsanwaltschaft forderte am Ende eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten, die Verteidigung beantragte zwei Jahren und sechs Monate.



Richter Jörg Burmeister verurteile den 22-Jährigen schlussendlich wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Knast.