08.05.2026 09:09 Julia Neigel hat noch nicht genug: Sängerin streitet weiter wegen Corona-Regeln

Die Sängerin Julia Neigel geht weiter juristisch gegen die Regeln vor, die während der Corona-Pandemie in Sachsen gegolten haben.

Von Birgit Zimmermann Leipzig/Bautzen - Die Sängerin Julia Neigel (60) geht weiter juristisch gegen die Regeln vor, die während der Corona-Pandemie in Sachsen gegolten haben. In dieser Woche sei eine Beschwerde der Künstlerin wegen der Nichtzulassung einer Revision gegen ein Urteil des sächsischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) eingegangen, teilte das zuständige Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit.

Julia Neigel (60) hat im Streit um die Corona-Regeln in Sachsen noch nicht genug. © Robert Michael/dpa Das OVG in Bautzen hatte im Februar eine Klage Neigels gegen die sächsischen 2G-Regelungen für Kultureinrichtungen zurückgewiesen. Das OVG hatte keine Revision gegen sein Urteil zugelassen. Dagegen geht Neigel nun mit einer sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde vor. Bereits 2024 hatte die Sängerin in dem juristischen Streit eine erste Niederlage erlitten. In einem Teilurteil wies das OVG ihre Klage gegen die sogenannten 2-G-Plus-Beschränkungen für Kulturveranstaltungen zurück. Gleiches entschied später das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Neigel legte Verfassungsbeschwerde dagegen ein. Hier steht eine Entscheidung noch aus. Gerichtsprozesse Sachsen Prozess nach Bluttat in Sachsen: Faustkampf unter Migranten endet in Messerstecherei Die Sängerin hat unterdessen Mitte April auch Strafanzeige gegen zwölf Personen aus Sachsen erstattet, darunter sieben Richter des Oberverwaltungsgerichts in Bautzen. Sie wirft ihnen Rechtsbeugung, Strafvereitelung im Amt, Betrug, Untreue und Urkundenfälschung vor.

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