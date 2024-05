Pfusch und Abzocke: Dieser Monteur ist kein Engel

Pirna - Über 200 Betrugsfälle werden Thomas M. (56) und seiner Firma "Die Handwerker Engel" (DHE) vor dem Landgericht Regensburg vorgeworfen. Dort läuft der Prozess noch - doch gegen einen Helfer endete er am gestrigen Dienstag in Pirna.

Gleich mehrfach haben Monteure die Kundschaft abgezockt. (Symbolfoto) © 123RF/svershinsky

So tauchten zwei Männer am 11. März 2020 bei einem überfluteten Keller in Bahretal auf, beseitigten das Problem nur mangelhaft und rechneten statt der üblichen 300 satte 1968,86 Euro ab, am 7. Juni zockten wieder Monteure für zwei Schlauchschellen 1005,19 Euro ab.

Für ein mit Wanzen befallenes Bett wollten sie 1979,56 Euro haben, ein verstopftes Rohr ließen sie sich 1845,56 Euro kosten. Normaler Maximalpreis: 500 Euro.

Das Geld landete über die EC-Terminals auf Markus‘ bulgarischem Konto: "Ich habe nur so rund 15 Prozent davon behalten", sagte er vor Gericht. Der Großteil sei an die Bandenchefs gegangen.

Alle Vorwürfe räumte er ein, bekam so trotz zahlreicher Vorstrafen noch mal zwei Jahre Haft auf Bewährung. Allerdings werden auch 5099,17 Euro Wertersatz bei ihm eingezogen.