Im Drogenrausch! Plauener sticht 13-mal auf Mann ein

Zwickau/Plauen - Im Park gibt es Bäume, Blumen - und versuchten Totschlag: Weil er sich über einen Hundehalter aufregte, rastete Luca B. (22) in Plauen ( Vogtlandkreis ) unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis aus – und soll mehrfach auf sein Opfer eingestochen haben. Vor dem Zwickauer Landgericht startete am Donnerstag der Prozess.

Luca B. (22) muss sich seit dem gestrigen Donnerstag wegen versuchten Totschlags verantworten. © Kristin Schmidt

Es fing harmlos an: Gemeinsam mit seiner Freundin hielt B. sich am 17. Mai in der Nähe des Dittrichplatzes auf. Zunächst regte sich der mutmaßliche Täter über den Hund seines zukünftigen Opfers auf. Zum Eklat kam es dann kurz nach Mitternacht.

B. soll seinem Opfer zunächst mit einer Bierflasche auf die Stirn und gegen das Jochbein geschlagen haben. Der arbeitslose Mann schlug laut Staatsanwaltschaft so kräftig zu, dass die Flasche zerbrach und das Opfer eine Platzwunde erlitt. Im Zuge der weiteren Auseinandersetzung zog B. ein acht Zentimeter langes Klappmesser aus seiner Hose.

Nachdem er den Geschädigten fünfmal angriff und dieser bereits am Boden lag, "hat er dann mit dem Messer mit voller Körpergewalt insgesamt 13-mal auf den Geschädigten, insbesondere in den Rücken und linksseitig auf den Bauch eingestochen", so die Staatsanwaltschaft.

Anschließend soll der Täter mit seiner Freundin einfach nach Hause gegangen sein. Das Opfer musste in der Klinik notoperiert werden, da akute Lebensgefahr bestand. Luca B. muss sich daher wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten.