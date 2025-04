Landtags-Ausschuss empfiehlt Raser-Minister die Immunität zu entziehen

Das gerichtliche Verfahren um Raser-Minister Conrad Clemens (42, CDU) geht weiter. (Archivbild) © Steffen Füssel

Am 28. September 2023 tappte Clemens in die Blitzfalle in Krauschwitz, wurde dort mit 80 statt der erlaubten 50 km/h erwischt. Legte er gegen das Knöllchen von 550 Euro und zwei Monate Fahrverbot erst Widerspruch ein, zog er diesen später zurück und gestand gegenüber "Radio Lausitz" die Raserei.

Zu spät für das Gericht, denn der Richter hatte zwischenzeitlich einen rechtlichen Hinweis erteilt, wonach auch der Verdacht eines illegalen Autorennens im Raum steht. Keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Dabei verstehen Juristen unter illegalem Autorennen auch rücksichtsloses Rasen, ohne dass ein weiteres Auto im Spiel ist.

So kam es am 31. März zu einem Termin am Amtsgericht Weißwasser. Da Clemens als Landtagsabgeordneter durch seine Immunität vor Strafverfolgung geschützt ist, konnte die Sache selbst nicht verhandelt werden. Der Richter schlug jedoch seiner Verteidigung und dem Staatsanwalt vor, das Verfahren einzustellen.

Bedingung: Clemens zahlt 10.000 Euro, zwei Drittel davon an gemeinnützige Vereine, nimmt 20 Stunden eines Verkehrsaufbauseminars und gibt nochmal selbst 20 Stunden Verkehrsunterricht vor Schülern.