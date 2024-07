Viel Holz vor der Hütte! Landwirt verurteilt, weil er Nachbars Wald rodete

Pirna - Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Mitunter sogar strafbar. Diese bittere Lektion musste Gerd R. (59) lernen. Der Landwirt beräumte kränkelnden Wald in Sebnitz. Allein: Das war gar nicht sein Holz! Nun wurde er wegen Diebstahls am zuständigen Amtsgericht in Pirna verurteilt.