Prozess gegen Ex-Athletiktrainer vom FSV Zwickau startet: Axtmord aus Rache für sexuellen Missbrauch?

Zwickau/Lichtenstein - Der Fall erschütterte die ganze Region: Um sich für einen augenscheinlichen Missbrauch zu rächen, soll René K. (39) am 5. Juli 2023 seinen mutmaßlichen Peiniger (†53) mit einer Axt hingerichtet haben. Am Landgericht in Zwickau startet am heutigen Mittwoch der Prozess.