Nach Intervention von ganz oben: Kinder-Vergewaltiger erneut vor Gericht

Manfred S. (58) muss sich nach der BGH-Entscheidung aus dem Januar noch einmal wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung vor dem Zwickauer Landgericht verantworten. © Maik Börner

Der Berufskraftfahrer aus dem Vogtland hatte 2017 eine Zwangsprostituierte aus Tschechien gegen ihren Willen vergewaltigt. Die heute Erwachsene war zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre alt.

Fünf Fälle in der Wohnung des Angeklagten sowie in einem Waldstück in Tschechien waren angeklagt, einen davon konnte das Gericht Manfred S. nachweisen.



Die Staatsanwaltschaft war nach dem Urteilsspruch in Revision gegangen.

Beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte man dann im Januar 2024 das Urteil als "rechtsfehlerhaft", bedenklich und nicht nachvollziehbar bezeichnet und an eine andere Zwickauer Kammer zur Neuverhandlung zurückverwiesen.