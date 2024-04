Nazi-Vergleich auf Corona-Demo: Sächsin zu Geldstrafe verurteilt

Zwickau - Annette L. (49) verglich auf einer Demo in Zwickau die Corona-Schutzmaßnahmen mit der Judenverfolgung während des Nationalsozialismus. Dafür gab's eine Verwarnung vom Amtsgericht wegen Verharmlosung von NS-Verbrechen. Die Berufung fand am heutigen Dienstag statt.

Annette L. (49, l.) stand wegen Volksverhetzung am heutigen Dienstag abermals vor Gericht. © frank schneider

Ernährungsberaterin L. redete am 24. Januar 2022 auf dem Zwickauer Hauptmarkt vor circa 950 Leuten. Darin stellte die Sächsin laut Gericht die These auf, dass man die Einschränkungen für Ungeimpfte mit der Judenverfolgung während der NS-Diktatur vergleichen dürfe.

So könne man unter anderem in der NS-Vorschrift "Juden dürfen nicht mehr mit Bus oder Bahn fahren", "Juden" durch "Ungeimpfte" ersetzen.



Am Amtsgericht hatte L. bereits eine Verwarnung in Höhe von 91 Euro kassiert. Der Staatsanwaltschaft war dieses Urteil zu milde.

Verteidiger Hermann Frank (50) argumentierte am Dienstag am Landgericht, dass eine Verharmlosung gegeben sei, wenn man sagen würde: "Es war nicht so schlimm."