Notärztin vor Gericht: "Habe ihr nicht wehgetan, nicht absichtlich"

Döbeln - Dass bei Notarzteinsätzen oftmals die Nerven blank liegen, zeigt dieser Fall: Während eines Einsatzes soll Notärztin Anja S. (38) eine aggressive Patientin (damals 81) geschlagen haben und bei der Medikation Mund und Nase zugehalten haben. Der Prozess erfolgte am Donnerstag am Amtsgericht Döbeln.

Anja S. (38) stand wegen Körperverletzung und Beleidigung vor Gericht. © Bildmontage: Maik Börner (2)

Am 14. Dezember 2023 wurde die Notärztin in das DRK-Pflegeheim "Am Taurastein" in Taura gerufen.

Dort soll eine Patientin äußerst aggressiv dem Pflegepersonal gegenüber aufgetreten sein. Daher sollte der Pflegefall in ein Klinikum in Chemnitz noteingewiesen werden.

Als Anja S. eintraf, soll die Patientin auch sie wüst beschimpft haben.

Die Medizinerin verabreichte der Frau ein Beruhigungsmittel durch die Nase. Dabei soll sie laut Staatsanwaltschaft sowohl Nase als auch den Mund zugehalten haben.

In der Folge soll die Ärztin die Patientin auch geschlagen haben - "mindestens zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht", so die Staatsanwältin.

Mehrfach soll Anja S. zu der Frau außerdem "Halt die Fresse!" gesagt haben.