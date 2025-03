Polit-Gerangel am Bahnhof hat ein Nachspiel im Gericht

Hohenstein-Ernstthal - Am 1. Mai kämpfen neben Arbeitern traditionell ebenfalls politische Lager - so auch 2022 in Glauchau (Landkreis Zwickau). Am Bahnhof flogen Steine gegen einen Zug. Am Mittwoch versuchte das Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal zu klären, ob die sechs angeklagten Männer zu den Steinewerfern gehören.