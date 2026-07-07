Sachsens Raser-Minister verurteilt: Conrad Clemens muss auf die Bremse treten

Weißwasser - Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU ) ist wegen eines verbotenen KfZ-Rennens mit Kennzeichenmissbrauch schuldig gesprochen worden!

Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) ist am Dienstag am Amtsgericht in Weißwasser verurteilt worden. © Robert Michael/dpa

In einem Prozess im ostsächischen Weißwasser wurde er am Dienstag verwarnt und kassierte zwei Jahre auf Bewährung.

Wenn er sich in dem Zeitraum etwas zu Schulden kommen lässt, muss er 60 Tagessätze zu je 400 Euro zahlen.

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