Schockierende Anklage: Patient missbraucht Patient nachts im Krankenhausbett

Lutz S. (64) muss sich seit Dienstag wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung verantworten. © Kristin Schmidt

Im April 2023 soll der Angeklagte laut Staatsanwalt Klaus Steffan (60) einen Mitpatienten im Rudolf Virchow Klinikum Glauchau im Schlaf an dessen Penis gefasst haben und daran "manipuliert" haben. Als der Geschädigte das Licht anmachte, soll S. darum gebeten haben, dies niemandem zu erzählen. Das Opfer habe er in der Klinik kennengelernt.



Während des Krankenhaus-Aufenthaltes machten sowohl der mutmaßliche Täter einen Alkoholentzug.

Mit Freunden und Bekannten veranstaltete Bürgergeld-Empfänger Lutz S. regelmäßig Saufgelage. Bei einer dieser Partys soll er 2022 in seiner Wohnung einem weiteren Bekannten (38) an den Penis gefasst haben, als dieser seinen Rausch in S.' Bett ausschlief.

Vor Gericht bestritt der bisexuelle Angeklagte am Dienstag, sich im Krankenhaus an seinem Mitpatienten vergangen zu haben. An die anderen Tatvorwürfe könne er sich nicht mehr erinnern.