Schrecklicher Unfall auf der B6: 64-Jähriger stirbt nach Crash, Täter vor Gericht

Von Steffi Suhr

Bautzen - Ein tragischer Unfall auf der B6 kurz vor Löbau hatte am Montag ein Nachspiel beim Amtsgericht Bautzen.

Katastrophaler Unfall im Morgengrauen. Ein Audi und ein Kleintransporter krachten damals auf der B6 zusammen, weil Michael Z. (62) einen Fahrfehler beging. © Lausitznews Michael Z. (62) hatte laut Anklage mit seinem Transporter einen tödlichen Crash verursacht. Er war danach auch noch weitergefahren! Im Prozess beteuerte der Kraftfahrer: "Es tut mir sehr leid. Aber ich kann mir nicht erklären, wie und was da passiert ist. Ich habe nichts bemerkt."

Der bisher völlig unbescholtene Ducato-Fahrer kam an jenem frühen Morgen im Dezember 2023 von seiner Auslieferungstour für eine Großbäckerei zurück. "Ich hatte wie immer um Mitternacht begonnen, Ware geladen, in Dresden ausgeliefert und kam gerade zurück", so Michael. Gerichtsprozesse Sachsen 36-Jähriger in Asylheim getötet: Prozess beginnt im März Knapp sechs Kilometer vor dem Werksgelände passierte es.

Mohamed W. zog sich zahlreiche Verletzungen zu

Der weiße Transporter war in ein Grundstück neben der B6 geschleudert worden und blieb dort in Schräglage stecken. © Lausitznews "Plötzlich zog der Transporter kurz ruckartig in die Gegenspur", berichtete Jasmin S. (23), die im Passat hinter dem Brötchen-Transporter fuhr. Der Fahrer (64) des Mercedes-Transporters im Gegenverkehr wich zwar aus, verriss dabei aber das Steuer. Er raste nun seinerseits in die Gegenspur und beinahe frontal in einen Audi. "Ich sah nur noch zwei Lichter auf mich zukommen", erinnerte sich dessen Fahrer Mohamed W. (33) an die Sekunden, bevor der Vito in seinen Audi krachte. Mohamed erlitt einen komplizierten Bruch an der Schulter, der bis heute nicht verheilt ist, einen Nasenbruch und diverse andere Verletzungen.

Michael Z. wurde zu sechs Monaten Haft verurteilt