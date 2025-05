Spielerei mit Drohne geht mächtig schief: Urlauber zünden Heulager an

Landwirt und Feuerwehrmann Mike Förster (54) wurde zum Brand des eigenen Heus alarmiert. © Ove Landgraf

Am 14. März 2022 schlug bei Mike Förster, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, der Pieper an: "'Heuballenlager in der Forstmühlenstraße brennt' stand da", erinnert er sich. "Da bin ich zur Feuerwehr, und der Wehrleiter hat mir gesagt: 'Das ist euer Heu.'"

Als Förster ankam, war der Brand schon gelöscht, mehr als 700 Euro Schaden blieben zurück.

Schnell fand sich eine eher ungewöhnliche Brandursache: eine Drohne vom Typ "DJI Marvic proplatinum M1X". "Da hing noch eine Batterie dran", so der Landwirt.

Da die Drohne auf Antonio G. aus Heiligenhaus registriert war, konnte dieser schnell ermittelt werden. Weder er noch Thomas K. aus Düsseldorf streiten die Brandstiftung ab.

"Wir haben Videos auf YouTube gesehen und wollten das nachmachen", begründet Antonio G. die Tat. Erst habe er Videos gesehen, wie Kartelle die kleinen Helikopter zum Drogenschmuggel nutzen, dann, wie man damit ein Feuer legen kann.

Auch sein Kumpel Thomas K. war von dem gefährlichen Unsinn sofort begeistert. Und so tränkten sie Stahlwolle in Benzin, brachten darüber eine 9-Volt-Batterie an. Wenn der Brandsatz aufsetzt, so die Hoffnung der beiden, entzündet ein Lichtbogen die Wolle.