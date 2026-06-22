Skatbruder brutal attackiert: Messerstecher bekommt lange Gefängnisstrafe

Zwickau - Steffen W. (59) raubte seinen Skat-Kumpel aus und stach ihm danach mit einem Messer in den Rücken. Hierfür musste sich der Mann wegen schweren Raubes und Körperverletzung vor dem Zwickauer Landgericht verantworten . Nun muss der Messerstecher eine lange Haftstrafe antreten.

Steffen W. (59) stach auf einen Skat-Kumpel ein. Dafür muss er für mehrere Jahre ins Gefängnis. © Kristin Schmidt

Ende Dezember attackierte Steffen nach mehreren Skat-Runden seinen Mitspieler in Plauen auf dem Weg nach Hause.

Nachdem er von seinem Opfer Geld und Dokumente gefordert hatte, fügte der Angreifer ihm drei Stichwunden im Bereich der Leber zu. Während der Tatzeit war der Täter völlig betrunken.

Dafür muss Steffen W. für viereinhalb Jahre ins Gefängnis.