Suff-Fahrer vor Gericht: Mit 1,16 Promille rast er Skoda-Fahrerin tot

Von Robert Preuße

Zwickau - Wegen Jobfrust betrank sich Robert S. (36) im vergangenen November - und setzte sich ans Steuer. Auf seiner Sufffahrt fuhr er frontal in ein entgegenkommendes Auto - für die Fahrerin (†43) kam jede Hilfe zu spät. Am Dienstag startete der Prozess am Zwickauer Amtsgericht.

Das Auto des Unfallopfers (†43) war nur noch Schrott. © Mike Müller Die Anklagepunkte sind eindeutig: Robert S. fuhr am Nachmittag des 11. November 2024 mit seinem Skoda auf der B173 zwischen Lichtentanne und Schönfels. Dabei kam er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und krachte bei einer Geschwindigkeit von mindestens 140 km/h (100er-Zone) in einen entgegenkommenden Skoda. Die Skoda-Fahrerin Melanie K., verheiratet und Mutter eines Sohnes (11), wurde bei dem Unfall derart schwer verletzt, dass sie noch am selben Tag in einem Krankenhaus verstarb. Unfallverursacher Robert S. wurde ebenfalls schwer verletzt, überlebte jedoch die Todesfahrt.

Angeklagter schreibt Witwer einen Entschuldigungsbrief