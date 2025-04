Tödliche Attacke im Asylheim: Aussagen im Prozess geben Rätsel auf

Zwickau - Imran M. (46) soll im vergangenen Sommer in einem Plauener Asylheim einen Mitbewohner (†36) mit einem Obstmesser erstochen haben . Dafür muss sich der Pakistaner wegen Totschlags verantworten. Doch je länger der Prozess dauert, desto mehr gerät ein Zeuge in den Fokus.

Imran M. (46) steht wegen Totschlags vor Gericht. © Sven Gleisberg

Hat Imran M. wirklich seinen Mitbewohner umgebracht? Auch bei der Prozessfortsetzung am Montag am Zwickauer Landgericht sagten Zeugen und Gutachter aus - und erzählten, dass sich Mitbewohner Mouhammad R. (42) in Widersprüche verstrickte.

Er soll bei der Attacke verletzt worden sein, gab an, seine Hand mit einem Handtuch verbunden zu haben - doch ein Handtuch will keiner der Zeugen gesehen haben.