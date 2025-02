Tödlicher Familienstreit: Viermal stach er auf seinen Bruder ein, jetzt muss er in den Knast

Aleksander J. (45) erstach seinen Bruder. © xcitepress/Thomas Baier

Demnach feierte Aleksander in jener Nacht mit Mutter und Lebensgefährtin das russische Weihnachtsfest. Dabei floss reichlich Alkohol - und dann überkam Aleksander die Wut.

Er ärgerte sich schon lange, dass Sergej den gemeinsamen schwer kranken Vater nicht im Krankenhaus besuchte.

Der Kasache geriet so in Rage, dass er dem älteren Bruder Nachrichten schickte: "Ich werde dich abstechen. Ich schlitze dich auf" und ihn zur "Klärung" zum Altmarkt in Bischofswerda beorderte.



Dort trafen beide in jeweiliger Begleitung aufeinander. Nach den ersten Handgreiflichkeiten suchten die anderen das Weite.

Danach schlug Sergej mit einer Klappsäge auf Aleksander ein, die der aber zerbrach, woraufhin Aleksander seinerseits mit einem Messer auf seinen Bruder losging.