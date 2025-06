Prozessauftakt in Zwickau: Vertickte Limbacher Dealer Drogen sogar an die Tochter?

Zwickau - Er verkaufte aus seiner Wohnung in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) im großen Stil Drogen an Abnehmer - sogar seine eigene Tochter (damals 17) soll von dem Stoff probiert haben. Seit Donnerstag steht Olaf K. (58) deswegen vor dem Zwickauer Landgericht.

Dealer Olaf K. (58, r.) zeigte sich überwiegend geständig. © Sven Gleisberg

"20 Jahre habe ich damit nichts mehr zu tun gehabt - und habe es gepackt", erzählte Olaf K. beim Prozessauftakt am Donnerstag.

Als er jedoch auf einer Party einen Mann kennenlernte und dieser ihn fragte, ob er Stoff verkaufen wolle, witterte der arbeitslose Maler das große Geschäft - und geriet abermals auf die schiefe Bahn.



An drei Abnehmer verkaufte Olaf Crystal, immer in kleinen Mengen. So vertickte er an eine Frau insgesamt 35 Gramm Crystal im Wert von 2450 Euro.

Auch zwei weitere Abhängige wurden damit beliefert, ein vierter mit Cannabis und Haschisch.