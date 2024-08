Trio jagt Zigarettenautomaten in die Luft: So lautet das Urteil

Zwickau - Ein explosives Trio musste sich vor der Justiz in Zwickau verantworten: Matthias G. (36), Thomas H. (38) und Uwe B. (33) wurde vorgeworfen, 2022 zwei Zigarettenautomaten mittels Feuerwerkskörpern in die Luft gejagt zu haben. Vom Zwickauer Amtsgericht gab's am heutigen Mittwoch dafür die Quittung.