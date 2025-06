Überfall auf Schloss in Sachsen: Nach diesem Kuss muss der Räuber in den Bau

Ein letztes Mal küsst der Angeklagte die Mutter seines Kindes. Er wird die nächsten Jahre wohl im Gefängnis verbringen. © kmk

Seit seiner Kindheit lebte er in Madrid, jobbte als Kellner, Gärtner oder auf dem Bau. Er geriet an Drogen, kassierte in Spanien drei Jahre Knast. "Vor der Haft wollte ich aber für meine Familie sorgen", so der geständige Angeklagte.

Da kam ein Angebot eines Bekannten gerade recht. "In Deutschland gibt es ein Schloss mit Gold und Geld", sei ihm erzählt worden. Fabio sei geeignet für den Job, weil er mit einer Flex umgehen könne ...

Eine Gruppe von mindestens vier Mittätern hatten nach einem angeblichen Tipp von einem Goldhändler aus Dresden das Schloss ins Visier genommen. "Nach dem Raub wollte ich meine Strafe antreten", beteuerte Fabio, der sich 10.000 Euro Anteil erhoffte.

So fuhr der fünfköpfige Trupp, der zuvor das Schloss ausgespäht hatte, bewaffnet mit Flex, Kabelbindern, Tape und Pistolen in die Lausitz.