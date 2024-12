Wirbel um "Mohrenstraße" in Sachsen: Grüne gewinnen Klage gegen Stadt!

Radebeul - Sie bekamen keine Auskunft, klagten dagegen. Nun steht fest: Die Grünen haben ein Recht darauf, ihre Fragen zur Mohrenstraße in Radebeul durch das Rathaus beantwortet zu bekommen!

Weil sie keine Antwort auf ihre Anfrage zur Mohrenstraße in Radebeul bekamen, zogen die Grünen vor das sächsische Oberverwaltungsgericht. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie der "MDR" berichtet, wollte die Fraktion vom Oberbürgermeister Bert Wendsche (60, parteilos) wissen, warum die Mohrenstraße Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Namen erhielt.

Das Stadtoberhaupt habe jedoch eine Rückmeldung verweigert. Der Grund: Es fehle ein aktueller Lebenssachverhalt.

Dieser Ansicht widerspricht Sachsens Oberverwaltungsgericht (OVG) in seiner Entscheidung: "Das Thema wurde in der Öffentlichkeit mit den Bürgern diskutiert. Damit ist ein aktueller Bezug da", so Sprecher Peter Kober.

Die Stadt sei laut sächsischer Gemeindeordnung zur Beantwortung von Anfragen der Ratsmitglieder verpflichtet. Hierbei genüge es nicht, auf eine Selbstrecherche im städtischen Archiv zu verweisen.