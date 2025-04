10.04.2025 17:29 675 Frau fährt Rentnerin tot: Jetzt senkt das Gericht ihre Strafe

Domenica S. fuhr beim Rückwärtsfahren eine Frau in Hohenstein-Ernstthal an, die Seniorin verstarb kurze Zeit später. Am Donnerstag war das Berufungsverfahren.

Von Robert Preuße

Zwickau - Domenica S. (48) fuhr beim Rückwärtsfahren eine Frau (76) in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) an, die Seniorin verstarb kurze Zeit später. Domenica S. (48, r.) bekam in der Berufungsverhandlung eine mildere Strafe. © Maik Börner Dafür wurde S. zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Doch am Donnerstag verhandelte das Landgericht Zwickau erneut über den Fall. Das Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal verurteilte die Hilfspflegerin im August 2024 wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten. Daneben gab es ein Fahrverbot von sechs Monaten. Daraufhin ging Domenica S. in Berufung. Das Verfahren in der zweiten Instanz endete mit einem Erfolg für die Angeklagte. Wegen fahrlässiger Tötung gab es diesmal lediglich eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Auch hier ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Titelfoto: Maik Börner