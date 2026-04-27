Angriff auf israelischen Rüstungskonzern: Wer hinter der Tat steckt

Stuttgart/Ulm - Gut fünf Monate nach dem Angriff auf ein israelisches Rüstungsunternehmen in Ulm stehen fünf Menschen vor Gericht. Sie sollen im vergangenen September nachts in die Firma eingebrochen sein und dort Inventar in hohem Wert zerstört haben.

In England ist die Gruppierung "Palestine Action" mittlerweile verboten. © Martin Pope/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Zum Prozessauftakt am Montag (9 Uhr) im streng gesicherten Justizgebäude in Stuttgart-Stammheim werden zahlreiche Journalisten und Besucher erwartet.

Den irischen, britischen, spanischen und deutschen Staatsangehörigen zwischen 25 und 40 Jahren wird Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vorgeworfen, wie das Landgericht mitteilte.

Die drei Frauen und zwei Männer sollen laut Anklage der Organisation "Palestine Action Germany" angehören. Sie sollen den Angriff auf die deutsche Tochter des israelischen Rüstungsunternehmens Elbit Systems am 8. September 2025 mit weiteren bislang unbekannten Beteiligten verübt haben.

Die Gruppierung "Palestine Action" war im Juli 2025 in England verboten worden, nachdem Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen waren und Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprüht hatten. In Deutschland ist die Gruppe bislang mit Besetzungen, Protesten, aber auch durch Vandalismus auffällig geworden. Insbesondere Elbit war wiederholt Ziel von Demonstrationen und Straftaten.