Anklage gegen Todesfahrer nach heftigem Unfall in Stuttgart

Stuttgart - Nach dem tödlichen Unfall nahe einer Straßenbahn-Haltestelle in der Stuttgarter Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Fahrer des Unfallautos erhoben. Die Behörde wirft dem 43 Jahre alten Mann fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung in acht Fällen sowie fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Er soll sich nach dem Willen der Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht verantworten.

Der Wagen krachte im Mai in eine Personengruppe. © Marco Krefting/dpa

Der Mann soll bei dem Vorfall Anfang Mai im Bereich einer Straßenbahn-Haltestelle nahe der Stuttgarter Innenstadt mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Fußgängerbereich der Haltestelle gefahren sein, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Dabei sei eine 46-jährige Frau getötet worden, zudem seien acht Fußgänger teils schwer verletzt worden.

Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft wegen vorangegangenen Betäubungsmittel- und Arzneimittelkonsums zum Zeitpunkt des Unfalls fahruntüchtig gewesen sein.

Man habe bereits ein unabhängiges medizinisch-wissenschaftliches Gutachten eingeholt, teilte der Verteidiger des Unfallfahrers mit.