Brutaler Messer-Mord an Stuttgarter Studentin: 34-Jähriger muss hinter Gitter

Stuttgart - Nach dem Mord an einer Bekannten aus dem Fitnessstudio ist ein Mann in Stuttgart zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden.

Der Angeklagte wurde am Freitag vor dem Landgericht Stuttgart verurteilt und muss nun seine Haftstrafe absitzen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Grund für die Tat sei eine kurz zuvor begonnene Beziehung seines Opfers mit einem anderen Mann gewesen. Den Angeklagten habe die Frau hingegen nur flüchtig gekannt und keinen näheren Kontakt mit ihm haben wollen.

Die Strafkammer zeigte sich nach Angaben des Landgerichts überzeugt, dass der 34-Jährige der neun Jahre jüngeren Studentin vor fast genau einem Jahr vor ihrer Wohnung in Stuttgart-Ost auflauerte.

Als sie die Tür öffnete, um die Wohnung zu verlassen, stach der wartende Mann mehrfach und wuchtig mit einem Küchenmesser auf sie ein und tötete sie, wie die Kammer in ihrer Urteilsbegründung ausführte.

Danach verging er sich an ihrer Leiche.