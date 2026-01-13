Russische Sabotage? Zwei mutmaßliche Agenten angeklagt

Karlsruhe/Stuttgart - Die Bundesanwaltschaft hat am Oberlandesgericht Stuttgart Anklage gegen zwei mutmaßliche Agenten Russlands erhoben.

Der Fall wird vom Oberlandesgericht bearbeitet. (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Die beiden Ukrainer sollen im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes Pakete mit GPS-Trackern von Köln in Richtung Ukraine verschickt haben. Auf diese Weise sollten Versandrouten und Transportabläufe ausgeforscht und später Pakete mit Brandsätzen aufgegeben werden, so die Karlsruher Behörde.

"Solche Pakete sollten sich in Deutschland oder sonst auf dem Weg in nicht von Russland besetzte Teile der Ukraine entzünden und möglichst großen Schaden verursachen, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu beeinträchtigen", teilt die Bundesanwaltschaft weiter mit.

Die angeklagten Ukrainer hätten zugesagt, auch diese Paketversendungen zu übernehmen.

Die oberste deutsche Anklagebehörde wirft ihnen geheimdienstliche Agententätigkeit, Agententätigkeit zu Sabotagezwecken und Verabredung zur schweren Brandstiftung vor.