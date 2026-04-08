Dieser Fall macht sprachlos: Stiefkinder Hunderte Male missbraucht

Erfurt - Hunderte Male soll ein Mann seine Stieftochter sexuell missbraucht haben. Es ist ein Fall, der sprachlos macht.

Dem Angeklagten werden hunderte Vorfälle zur Last gelegt. © Marie Frech/dpa

Der heute 46-Jährige aus Ilmenau soll außerdem seine Stieftochter und ihren Halbbruder dazu gebracht haben, sexuelle Handlungen aneinander vorzunehmen. Die Taten soll er zum Großteil gefilmt haben - unter dem Vorwand, mit dem Verkauf der Aufnahmen Geldprobleme der Familie zu lösen.

Diese und weitere Vorwürfe hat der Angeklagte zum Beginn des Prozesses gegen ihn vor dem Landgericht Erfurt eingeräumt. Zunächst hatte seine Verteidigerin erklärt, ihr Mandant werde sich nicht äußern. Diese Haltung änderte er, nach dem ihm der Vorsitzende Richter der Jugendschutzkammer Holger Pröbstel deutlich gemacht hatte, dass er aufgrund der "erdrückenden" Beweislage von Hunderten Videos nur durch ein Geständnis mit einer Strafmilderung bei einer Verurteilung rechnen könne.

"Dieses Verfahren sprengt alles, was die Kammer je erlebt hat", verdeutlichte Pröbstel das Ausmaß. "Wenn Sie den Kindern noch irgendeinen Gefallen tun wollen, dann ersparen sie denen ihre Vernehmung", appellierte er an den Angeklagten. Nach einer Unterbrechung zur Besprechung mit seiner Verteidigerin, erklärte diese, dass ihr Mandant die Vorwürfe einräume.

Die Stieftochter und der Stiefsohn sind Nebenkläger im Prozess. Sie verfolgten, begleitet von ihrer Mutter, die Verlesung der Anklage, teils sichtlich mitgenommen.