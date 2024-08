Bei Kinobesuch entflohener Killer: Klinik bedauert Fehler!

Deggendorf - Ein 24 Jahre alter Straftäter war kurzzeitig bei einem Freigang in einem Kino in Niederbayern entkommen . Die psychiatrische Klinik, in welcher der Mann untergebracht ist, arbeitet den Vorfall derzeit auf - und bedauert diesen.

Der Mann wird im Bezirksklinikum Mainkofen behandelt. © NEWS5/Sebastian Pieknik

Das Bezirksklinikum Mainkofen in Deggendorf hat bereits eigene Fehler in diesem Fall eingeräumt.

Der wegen Totschlags verurteilte Mann war am Donnerstag der zurückliegenden Woche während eines Freigangs entkommen. "Das Fehlen einer männlichen Begleitperson und die damit fehlende Begleitung bei dem Toilettengang war im Nachhinein der Hauptfehler in der Planung", teilte Chefarzt Johannes Schwerdtner entsprechend mit.

Sämtliche Abläufe in der Klinik würden überprüft, um derlei Fehler in Zukunft zu verhindern.



Ein zweiter Fehler sei "eine überhöhte und so nicht korrekte Gefährlichkeitseinstufung an die Polizei" gewesen, sagte Schwerdtner. Die Polizei hatte den Flüchtigen als "äußerst gefährlich" eingestuft, nachdem Klinikmitarbeiter dies fälschlicherweise der Polizei so gemeldet hätten.

Diese entsprechende Einstufung habe in der Folge zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung geführt, so der Chefarzt der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie Mainkofen. Und weiter: "Unser höchstes Ziel ist es immer, im Spannungsfeld unseres gesetzlichen Auftrages, die Sicherheit der Bevölkerung nicht zu gefährden."