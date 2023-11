Klagen wegen Corona-Impfschäden: Richter macht Betroffenen wenig Hoffnung

Eine 55-jährige Frau aus Düsseldorf klagt gegen den US-amerikanischen Impfstoff-Hersteller Moderna. © Jenny Kane/AP/dpa

Eine weitere Klage richtet sich gegen den US-amerikanischen Impfstoff-Hersteller Moderna. In dem Fall fordert eine 55-jährige Frau aus Düsseldorf 150.000 Euro. Auch ihr machte das Gericht wenig Hoffnung.

Die Kläger gaben an, dass die Impfungen bei ihnen zu Atemnot, Seh- und Bewusstseinsstörungen, Bluthochdruck, Gürtelrose, Herzmuskelentzündung, Erschöpfung, Schlafstörungen und Panikattacken geführt hätten.

An verschiedenen Gerichten in Deutschland sind ähnliche Verfahren anhängig. In einigen Fällen wurden Klagen in erster Instanz bereits abgewiesen, so von den Landgerichten Kleve, Mainz, Rottweil und Bayreuth.