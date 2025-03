Sachsen-Kannibale lebenslang im Knast: Holt ihn Kretschmer jetzt eher raus?

Dresden - Macht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) bald von einem Recht Gebrauch, was er hat, aber so gut wie nie benutzt? Denn er könnte tatsächlich den verurteilten Kannibalen Detlev G. (67) begnadigen.

Detlev G. wurde nach mehreren Prozessen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. © Ove Landgraf

Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen. Der damalige Kripo-Hauptkommissar zerstückelte 2013 Wojciech S. (†59). Beide lernten sich auf einer Kannibalen-Seite kennen, verabredeten sich.

Der 59-Jährige fuhr extra von Hannover nach Dresden, Detlev G. nahm ihn anschließend mit in sein Haus im Gimmlitztal im Osterzgebirge. Wenige Stunden später war das Opfer tot.

Von der Tat gibt es ein Video. Darauf zu sehen ist, wie G. den Körper zerlegt, einige Leichenteile kocht. Der Körper wird später vergraben im Garten gefunden. Von Penis und Hoden fehlen noch immer jede Spur.

Zwei Prozesse gab es vor dem Dresdner Landgericht. Die Ausgangslage keine einfache. Denn: Der Kannibale soll auf Wunsch des Opfers gehandelt haben.

Beim ersten Urteil 2015 bekam Detlev G. wegen Mordes und Störung der Totenruhe acht Jahre und sechs Monate. Als Begründung, warum er keine lebenslange Strafe bekam, wurde der unbedingte Todeswille des Opfers genannt.

Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf, ließ in Dresden neu verhandeln. Wieder gab es eine ähnliche Strafe - acht Jahre und sieben Monate.

Doch die Staatsanwaltschaft ging erneut in Revision beim Bundesgerichtshof. Dort verurteilten die Richter den jetzt 67-Jährigen 2018 zu lebenslanger Haft wegen Mordes.

Und jetzt kommt Kretschmer ins Spiel. Denn: Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, haben fünf Professorinnen und Professoren für Strafrecht, an Universitäten in Potsdam, Köln, Marburg und Leipzig Ende des vergangenen Jahres einen Brief an den Ministerpräsidenten geschickt - ein Gnadengesuch.