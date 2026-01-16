Beim Spaziergang: Zeugen machen traurigen Fund in Waldstück

Meerbusch - Nachdem Zeugen im vergangenen Dezember einen Leichnam in Meerbusch entdeckt hatten, wurde der Verstorbene - ein seit Monaten vermisster Senior (†83) - nun identifiziert.

Der Leichnam des 83-Jährigen wurde in einem Waldstück in Meerbusch gefunden. (Symbolbild) © 123RF/andrei310

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag berichtete, hatten Spaziergänger den Verstorbenen am 27. Dezember in einem Waldstück an der Pappelallee nahe der A44 aufgefunden. Zu diesem Zeitpunkt konnte der Leichnam jedoch nicht zweifelsfrei identifiziert werden, weshalb die Beamten weitere Maßnahmen einleiten mussten.

Inzwischen sind die Ermittler nun sicher, dass es sich bei dem Mann um den seit dem 19. Oktober 2025 vermissten 83-Jährigen handelt.

Der Senior hatte damals vermutlich mit dem Fahrrad seine Wohnanschrift in Meerbusch verlassen und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Die Polizei leitete daraufhin intensive Suchmaßnahmen ein und bat auch in einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe aus der Bevölkerung.