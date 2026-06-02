Bergwanderer machen beunruhigenden Fund: Suchaktion bringt traurige Gewissheit

Füssen - Schreckliche Entdeckung in den Allgäuer Alpen bei Füssen: Rettungskräfte haben nach einer groß angelegten Suchaktion einen tödlich verunglückten 58-Jährigen aufgefunden.

Die Rettungskräfte bargen den Leichnam. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte, machten Bergwanderer am Samstag unterhalb des 12 Apostelgrats zwischen Pilgerschrofen und Säuling eine besorgniserregende Entdeckung: Herrenlose Ausrüstung lag im steilen Felsgelände.

Die Bergwacht Füssen suchte daraufhin mit zahlreichen Kräften und einer Drohne das Gebiet ab. In einer steilen, felsdurchsetzten Rinne, etwa 100 Höhenmeter unterhalb des Grates entdeckten die Helfer schließlich den leblosen Körper des 58-Jährigen.

"Die Notärztin des Rettungshubschraubers Christoph 17 konnte nur noch den Tod der Person feststellen", berichtete die Polizei.

"Der Leichnam wurde durch die Alpine Einsatzgruppe der Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und der Bergwacht Füssen geborgen."