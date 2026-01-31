Bewohner starb bei Polizeieinsatz im November: Skelettierte Leiche in Messi-Wohnung entdeckt
Monheim am Rhein (NRW) - Bei Entrümpelungsarbeiten in einer Wohnung in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann, NRW) wurden am Freitag die sterblichen Überreste einer unbekannten Frau gefunden. Mysteriös: Der Bewohner (†52) war bei einem Polizeieinsatz Anfang November gestorben.
Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Samstag mitteilen, wurde die Wohnung, die sich im Stadtteil Baumberg befindet, nach dem tödlichen Einsatz vor rund zwei Monaten polizeilich versiegelt.
Am vergangenen Mittwoch begann eine Fachfirma dann schließlich mit der Entrümpelung der Räumlichkeiten, die von den Ermittlern als "Messi-Wohnung" eingestuft wird.
Im Zuge der Arbeiten entdeckten Mitarbeiter am Freitag die bereits zum Teil skelettierte Leiche der älteren Frau unter "Unmengen von Unrat", berichten die Behörden. Im Anschluss sei die Polizei benachrichtigt worden.
Um wen es sich bei der Frau handelt, ist bislang noch völlig unklar. Zur Klärung ihrer Identität sowie der Todesursache wurde der Leichnam noch in der Nacht zu Samstag zur Rechtsmedizin gebracht und dort obduziert. Hierbei hätten sich laut den Ermittlern Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben.
52-jähriger Bewohner fügte sich mit versteckter Schusswaffe schwerste Verletzungen zu
Die Wohnung war am 6. November bereits einmal Schauplatz eines Dramas, als sich der 52-jährige Bewohner im Rahmen einer polizeilichen Durchsuchung mit einer versteckten Schusswaffe selbst schwerste Verletzungen zufügte.
Zwar versuchten herbeigerufene Rettungskräfte noch, den Mann zu retten und brachten ihn dafür mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Dort erlag der 52-Jährige seinen Verletzungen allerdings kurze Zeit später.
Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Eigenen Angaben zufolge suchten sie in der Wohnung nach Beweismitteln. Worum es sich dabei handelte, ist nach wie vor offen.
Normalerweise zieht die Redaktion von TAG24 es vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da hier eine weitere Leiche gefunden wurde und Ermittlungen laufen, haben wir uns zu einer Berichterstattung entschlossen.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Patrick Schüller