Bewohner starb bei Polizeieinsatz im November: Skelettierte Leiche in Messi-Wohnung entdeckt

Monheim am Rhein (NRW) - Bei Entrümpelungsarbeiten in einer Wohnung in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann, NRW ) wurden am Freitag die sterblichen Überreste einer unbekannten Frau gefunden. Mysteriös: Der Bewohner (†52) war bei einem Polizeieinsatz Anfang November gestorben.

Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in Monheim am Rhein bei Düsseldorf. (Archivbild) © Patrick Schüller

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Samstag mitteilen, wurde die Wohnung, die sich im Stadtteil Baumberg befindet, nach dem tödlichen Einsatz vor rund zwei Monaten polizeilich versiegelt.

Am vergangenen Mittwoch begann eine Fachfirma dann schließlich mit der Entrümpelung der Räumlichkeiten, die von den Ermittlern als "Messi-Wohnung" eingestuft wird.

Im Zuge der Arbeiten entdeckten Mitarbeiter am Freitag die bereits zum Teil skelettierte Leiche der älteren Frau unter "Unmengen von Unrat", berichten die Behörden. Im Anschluss sei die Polizei benachrichtigt worden.

Um wen es sich bei der Frau handelt, ist bislang noch völlig unklar. Zur Klärung ihrer Identität sowie der Todesursache wurde der Leichnam noch in der Nacht zu Samstag zur Rechtsmedizin gebracht und dort obduziert. Hierbei hätten sich laut den Ermittlern Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben.