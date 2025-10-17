 6.734

DNA-Abgleich bringt traurige Gewissheit: Kinderleiche ist vermisster Fabian (†8)

Nach dem Fund eines toten Kindes bei Güstrow herrscht nun traurige Gewissheit. Bei der Kinderleiche handelt es sich um den vermissten Fabian.

Von Christopher Hirsch

Güstrow - Bei der am Dienstag bei Klein Upahl gefundenen Kinderleiche handelt es sich nach offiziellen Angaben um den verschwundenen Fabian aus Güstrow. Das sei das Ergebnis einer DNA-Analyse, teilte die Rostocker Staatsanwaltschaft mit. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis ist der Junge Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Der vermisste Fabian wurde nahe eines Waldstückes bei Güstrow gefunden.
Der vermisste Fabian wurde nahe eines Waldstückes bei Güstrow gefunden.  © Bernd Wüstneck/dpa

Die Ermittler gingen bereits davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den seit Freitag vergangener Woche vermissten Achtjährigen handelt. Seine Eltern sahen sich nicht imstande den toten Jungen für eine Identifikation in Augenschein zu nehmen.

Nachdem Hundertschaften der Polizei tagelang vergeblich nach Fabian gesucht hatten, entdeckte eine nach Polizeiangaben Spaziergängerin die Kinderleiche etwa 15 Kilometer entfernt vom Wohnort des Grundschülers.

Der Achtjährige war am 10. Oktober verschwunden und von seiner Mutter am Abend des gleichen Tages als vermisst gemeldet worden.

Tschechische Polizisten finden vermissten Mann aus Cossebaude: So gelang die Suche
Vermisste Personen Tschechische Polizisten finden vermissten Mann aus Cossebaude: So gelang die Suche

Zunächst war vermutet worden, der Junge habe am Tag seines Verschwindens zu seinem Vater fahren wollen, der getrennt von der Mutter südlich von Güstrow lebt. Spürhunde hatten Fabians Spur bis zum Güstrower Busbahnhof verfolgen können und nahe dem Wohnort des Vaters wiederaufgenommen, bevor sie sich wieder verlor.

Vermisstenfall löst bundesweit große Trauer aus

Die Anteilannahme am Tod des Achtjährigen ist groß.
Die Anteilannahme am Tod des Achtjährigen ist groß.  © Bernd Wüstneck/dpa

Auch Seen wurden abgesucht. So schlugen Leichenspürhunde auf dem Inselsee am Stadtrand von Güstrow an. Taucher fanden dort jedoch nichts.

Der Vermisstenfall und der Fund des toten Kindes lösten Fassungslosigkeit und Trauer aus. Am Dienstagabend hatten Hunderte Menschen in Güstrow bei einem Gottesdienst ihr Mitgefühl bekundet. Als Zeichen der Anteilnahme stellten sie vor der Marienkirche Kerzen ab und legten Plüschtiere nieder.

Erstmeldung, 17. Oktober, 6.28 Uhr; aktualisiert um 8.57 Uhr.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa

Mehr zum Thema Leichenfunde: